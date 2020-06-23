Представитель Зеленского в КСУ объяснил позицию по закону о люстрации

Сегодня Конституционный суд снова рассматривал закон о люстрации. Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский заявил, что чиновники времен Януковича действительно должны подпадать под нормы закона об очищении власти.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Он отметил на заседании суда, что позиция главы государства по этому закону еще не сформулирована.

В то же время сам он напомнил, что Венецианская комиссия и Европейский суд по правам человека определили, что люстрация является допустимой в демократическом обществе.

"Сомнений в том, что люстрация является допустимой с целью защиты молодой демократии, нет. Это и позиция Венецианской комиссии, и позиция ЕСПЧ. В 2013-2014 годах произошли позорные события, которые привели к массовому нарушению прав и свобод человека. Должна ли быть реакция на такие события – да, безусловно. Соответствует ли эта реакция в виде закона о люстрации – это предмет оценки. Нужно расставить приоритет и определить, какие основные цели этого закона. В первую очередь должна применяться цель закона – устранение от власти тех чиновников, которые своими действиями привели к последствиям, которые были в 2013-2014 годах", – сказал он свою точку зрения.

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В связи с этим представитель президента в КСУ считает, что бывших чиновников времен Януковича нужно люстрировать.

"Если человек по своей должности имел полномочия для выработки государственной политики в конкретной сфере, то, соответственно, эта государственная политика не могла диссонировать с политикой тогдашнего президента Януковича. Речь идет о политических должностях, перечисленных в статье 3 обжалуемого закона. Я считаю, что такие люди по самому факту занятия должностей должны быть люстрированы, и это практика демократического общества", – сказал Вениславский.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 января нынешнего года Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации. В ЕСПЧ считают, что этот закон нарушает Конвенции о защите прав человека. В то же время украинская сторона подавала жалобу на данное решение в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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