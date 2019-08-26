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Представитель Зеленского в Раде пообещал "много изменений в Конституцию"

26 августа, 13:01

Стефанчук рассказал о планах "Слуги народа" по неприкосновенности и числу депутатов

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. При этом Стефанчук анонсировал внесение и других изменений в Конституцию Украины, сообщает "РБК-Украина".

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (об уменьшении количества депутатов. – Ред.). Я анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали – и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", – заявил Стефанчук.

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Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

"Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа – мы справимся своими голосами. 226 голосов, и мы отправляем в КСУ. Конечно, когда мы говорим о вопросах неприкосновенности, то мы хотим в ближайшее время провести его и в окончательной редакции. Но для этого нужно 300 голосов. Фактически, мы будем голосовать за законопроект № 7203, у которого есть заключение Конституционного суда", – заявил Стефанчук.

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Напомним, также в команде Зеленского анонсировали, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. В это число входят и те документы, которые уже зарегистрированы в Раде или даже прошли первое чтение, но "зависли" перед вторым.

Как сообщали новости "Сегодня", в 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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