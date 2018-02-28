Представители ЕС и ООН на конференции в Брюсселе обсудят Донбасс

Внимание мирового уровня к событиям на Донбассе будет привлечено на конференции в Брюсселе. Говорить об Украине будут представители Европейского Союза и ООН.

Тема сегодняшней конференции в Брюсселе – гуманитарная ситуация на востоке Украины. Ее совместно проведут Еврокомиссия и Офис ООН по координации гуманитарных вопросов.

От Киева будет министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. Председательствовать на конференции будет Еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис. В свою очередь ООН отправила заместителя генсека ООН Урсулу Мюллер. Что происходит на востоке Украины, она прошлой осенью видела собственными глазами, сделав неутешительный прогноз по Донбассу.

Ранее лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявлял, что США и ЕС должны объединить санкции против России за Крым и Донбасс.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, показал в Германии простреленный флаг ЕС, привезенный с Донбасса. Президент подчеркнул, что этот флаг привезен оттуда, "где Россия пробовала организовать гуманитарный кризис, а на самом деле — гуманитарную катастрофу".