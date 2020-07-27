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Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе

27 июля, 17:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики открыли огонь по украинским военным спустя полчаса после объявления режима тишины

Представители оккупированных территорий Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский и Сергей Гармаш прокомментировали срыв боевиками перемирия на Донбассе. Об этом они написал в соцсетях.

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"Как я и прогнозировал, надолго перемирия не хватило. Боевики нарушили его почти сразу же. Имеем очередное подтверждение недоговороспособности российской стороны и новый повод требовать очередного усиления санкций против РФ. Посмотрим, как поведут себя власти теперь", – написал Денис Казанский.

В свою очередь Сергей Гармаш удивлен, что нарушение режима тишины произошло так быстро – сразу после его вступления в силу в полночь.

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"Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим. Но чтоб так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента подписать его на уровне глав "Нормандский четверки". Россия сделает все, чтоб не признать (себя) стороной конфликта и не брать на себя ответственность за войну на Донбассе. Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения представителей России в СЦКК. Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит", – написал он.

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Отметим, что накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказ о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс боевики перемирие Сергей Федоров ТКГ Денис Казанский

Источник: Сегодня

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