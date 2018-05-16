Представление ГПУ на Дунаева передали в профильный комитет Рады

Парубий направил в регламентный комитет Рады представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дунаева

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил в комитета по вопросам регламента представление генерального прокурора Юрия Луценко относительно дачи согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

"Вчера, 15 мая, в Верховную Раду поступило представление от генерального прокурора относительно предоставления согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дунаева Сергея Владимировича", – сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в среду вечером.

Пресс-секретарь также добавил, что Парубий безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает материалами на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов. По его словам, эти документы готовы уже на 90%, однако он не назвал имена кандидатов на лишение депутатского иммунитета.