Представление ГПУ на Дунаева передали в профильный комитет Рады
Парубий направил в регламентный комитет Рады представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дунаева
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил в комитета по вопросам регламента представление генерального прокурора Юрия Луценко относительно дачи согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.
"Вчера, 15 мая, в Верховную Раду поступило представление от генерального прокурора относительно предоставления согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дунаева Сергея Владимировича", – сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в среду вечером.
Пресс-секретарь также добавил, что Парубий безотлагательно передал документы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам регламента.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает материалами на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов. По его словам, эти документы готовы уже на 90%, однако он не назвал имена кандидатов на лишение депутатского иммунитета.
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