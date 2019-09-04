Представление на увольнение Кличко передали Зеленскому

Борьба за должность главы КГГА в столице продолжается уже несколько месяцев

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Кабинет министров направил президенту Владимиру Зеленскому согласованное в среду, 4 сентября, представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал глава правительства.

Реклама

Напомним, с просьбой дать добро на увольнение председателя КГГА Офис президента обратился к Кабмину в июле. Глава ОП Андрей Богдан заявил о намерении президента Владимира Зеленского сменить руководителя Киевской горадминистрации либо снова ввести два поста — мэра столицы и главы КГГА. Разделение этих должностей, напомним, лишает избранного горожанами мэра прямых исполнительных рычагов, оставляя в его ведении лишь вопросы Киеврады и представительские функции. Правда, Богдан отметил, что Виталий Владимирович может быть после увольнения переназначен, если дела в Киеве наладятся, но при этом его беспощадно раскритиковал.

В тренде Умер легендарный фотограф Питер Линдберг

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

При этом киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама