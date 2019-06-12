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Предвыборный список "Слуги народа": исключены три кандидата

12 июня, 18:57

Два кандидата Спивак и Гутцайт решили не баллотироваться, Панченко исключили после дополнительной проверки

Скриншот
Скриншот.

Из списка партии "Слуга народа" исключили трех кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии.

"Информируем о новых изменениях в списке партии "Слуга народа". Спивак Дмитрий Павлович №33 и Гутцайт Вадим Маркович №81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии", – сообщили в пресс-службе.

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Также сообщается, что кандидат в народные депутаты Ирину Панченко, которая была включена в него под №73, исключена из списка после дополнительной проверки.

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" были представлены участники избирательного списка, которые будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

Секретарь съезда Александр Корниенко озвучил следующие фамилии:

  1. Дмитрий Разумков, председатель партии "Слуга народа";
  2. Руслан Стефанчук, доктор юридических наук, представитель президента в парламенте;
  3. Ирина Венедиктова, доктор юридических наук, эксперт "ЗЕкоманды" по вопросам реформы судебной системы;
  4. Давид Арахамия, предприниматель, волонтер;
  5. Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
  6. Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа";
  7. Александр Корниенко, руководитель предвыборного штаба партии;
  8. Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
  9. Александр Ткаченко, медиа-менеджер;
  10. Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, чемпион мира.

Как сообщали новости "Сегодня", на съезде партии "Европейская солидарность" пятый президент Украины Петр Порошенко представил первую десятку своей партии. В нее вошли, среди прочего, нынешнее руководство парламента, а также военный и певица.

До дня голосования на внеочередных парламентских выборах остается менее полутора месяцев. Партии проводят съезды, объединяются, создают блоки. Формируют партийные списки и ищут тех, кто мог бы выиграть выборы на мажоритарных округах. Уже скоро "техническая" часть кампании завершится и политсилы приступят к агитации. При этом вопрос, как и чем "взять" избирателя на этих выборах, для многих партий и политиков остается открытым. Читайте подробней в материале "Сегодня", с чем столкнулись политсилы на внеочередных парламентских.

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Тег выборы, списки, слуга народа

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Сегодня

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