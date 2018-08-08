​Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины

Сегодня, 06:52

Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве. – Ред.) Изет Гданов, предложивший отменить прямое автобусное сообщение между Украиной и Россией, заявил "Апострофу", что эта инициатива обусловлена целым рядом причин.

"Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма", — пояснил он.

Гданов подчеркнул, что подобный шаг позволит обезопасить граждан Украины и украинскую территорию. Кроме того, чиновник хотел бы "прекращения всех взаимоотношений и сообщений с агрессором".

"Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ждем", — заключил он.

Как сообщалось, что власти Украины намерены прекратить железнодорожное сообщение с Россией в качестве ответа на блокирование украинские судов в Азовском море.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией  есть две составляющие – грузовая и пассажирская.

Напомним, за последние несколько месяцев российские пограничники остановили десятки судов, идущих в украинские порты. Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и проверками украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
Россия, пограничники, Порошенко, железнодорожное сообщение

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