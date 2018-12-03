Прекращение Договора о дружбе с РФ: что означает законопроект Порошенко

Внесенный президентом Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией является процедурой, которую требует выполнять украинское законодательство в отношении международных документов, ратифицированных Украиной.

Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте Рады, действие Договора должно быть прекращено с 1 апреля 2019 года. Прекращение его действия освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины.

В пояснительной записке говорится, что причиной для такого шага стало невыполнение Москвой положений документа.

"Продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинстве статей Договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ. В ноте от 9 апреля 2014 года Украина обратилась к РФ принять меры с целью прекращения нарушений Договора в соответствии с требованиями статьи 65 Венской конвенции о праве международных договоров. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремление РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий Договора", – объясняется в законопроекте.

Таким образом, президентский законопроект это процедура, необходимая для прекращения действия Договора, а согласно закону "О международных договорах Украины" согласие на прекращение международного документа должна дать Верховная Рада, поддержав необходимый для этого закон.

Данный законопроект уже направлен на рассмотрение профильного комитета парламента.

Напомним, 21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Как рассказывал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, депутаты могут взяться за договор о Дружбе уже в четверг, если парламентский комитет одобрит президентский законопроект.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.