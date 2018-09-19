Прекращение Договора о дружбе с Россией: решение СНБО вступило в силу

Сегодня, 19 сентября, вступило в силу одобренное президентом Петром Порошенко решение СНБО о прекращении действия Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Как известно, что соответствующий указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Так, в официальном издании органов власти "Урядовому кур’єрі" появилось соответствующая публикация.

Отметим, как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины намерено официально уведомить Москву соответствующей нотой до 30 сентября о своем решении по прекращению действия Договора.

Кроме того, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины прекратить действие Договора.

Напомним, в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

В свою очередь второй президент Украины Леонид Кучма заявлял, что Россия нарушила Договор о дружбе, аннексировав Крым. Пусть Россия будет инициатором расторжения этого договора, пусть еще раз покажет перед всем миром, что не украинцы хотят этого, а россияне, отметил он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.