"Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине
Белорусский лидер признал, что слишком часто говорит об Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с президентом Молдовы Игорем Додоном, и среди прочих вопросов обсудил ситуацию в Украине, сообщает БЕЛТА.
По словам глава белорусского государства, что его встреча с молдавским лидером – хороший повод обсудить международную повестку.
"Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, – огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, – отметил Лукашенко. – Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая".
Президент Молдовы также выразил заинтересованность обсудить международную повестку, в том числе выборы в Украине.
"Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове – самая большая", – подчеркнул Додон.
Напомним, на днях Лукашенко резко высказался по выборам в Украине и намекнул, что самое "интересное" начнется после президентской гонки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"