"Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине

Белорусский лидер признал, что слишком часто говорит об Украине

Игорь Додон и Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by.

"Прекрасная страна": Додон и Лукашенко рассказали, чего ждут от выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e1c/758/5cae1c758437a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e1c/758/5cae1c758437a.jpg 2019-04-10T19:44:00+03:00 Политика Белорусский лидер признал, что слишком часто говорит об Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с президентом Молдовы Игорем Додоном, и среди прочих вопросов обсудил ситуацию в Украине, сообщает БЕЛТА.

По словам глава белорусского государства, что его встреча с молдавским лидером – хороший повод обсудить международную повестку.

"Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, – огромная, прекрасная страна Украина. Думаю, у вас своя точка зрения по ситуации, – отметил Лукашенко. – Меня последнее время упрекают… Вы, наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, но как иначе: наша страна, близкая".

Президент Молдовы также выразил заинтересованность обсудить международную повестку, в том числе выборы в Украине.

"Мы надеемся, что в Украине все будет хорошо, стабильно. Это в наших интересах. Потому что мы через Украину поставляем довольно большую часть наших товаров в Россию и другие страны СНГ. Для нас очень важно, что будет там происходить. Более того, украинская диаспора в Молдове – самая большая", – подчеркнул Додон.

Напомним, на днях Лукашенко резко высказался по выборам в Украине и намекнул, что самое "интересное" начнется после президентской гонки.

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