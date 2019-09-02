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"Прекрасная встреча": вице-президент США оценил переговоры с Зеленским

2 сентября, 09:16

Майк Пенс положительно отозвался о встрече с президентом Украины

Состоявшиеся 1 сентября переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским понравились вице-президенту США Майку Пенсу.

Об этом он написал на своей странице в Twitter после встречи в польской Варшаве.

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"Сегодня прошла прекрасная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждались вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресс его программы реформ", – написал Пенс.

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Кроме того, по словам американского вице-президента, отношения двух стран "никогда не были крепче, чем при президентстве Дональда Трампа".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что, "помимо обсуждения других важных и актуальных вопросов, во время встречи речь шла о будущем визите Зеленского в США и встрече с Трампом".

Кроме того, Зеленский заверил своего собеседника в том, что Украина решительно настроена на трансформацию, отметив, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые среди прочего предусматривают преодоление коррупции.

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переговоры Зеленский Владимир Зеленский вице-президент Пенс

Источник: Сегодня

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