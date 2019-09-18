Премьер Чехии рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о предстоящей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет "Чешское радио".

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины (Владимиром Зеленским - ред.)", - подтвердил Бабиш.

Напомним, вчера в Киеве глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, они обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ, сообщает Офис президента.

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Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины Словакией. А Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в Европейский союз Украина продолжит воплощать реформы. Особенно он отметил концепцию "электронного государства".

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором. На встрече Зеленский поблагодарил за постоянную поддержку со стороны Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, Тейлор отметил, что нынешних санкции против России недостаточно.

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