Премьер Хорватии: Наш опыт может помочь в деоккупации Донбасса
На Донбассе может помочь опыт Хорватии в деоккупации территорий
Опыт Хорватии по деоккупации территорий может быть полезен для Украины в отношении Донбасса. Такое мнение выразил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил, что с 1990 по 1998 год некоторые хорватские территории были оккупированы.
"У нас были две модели их освобождения. Одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Кляйну в мирной реинтеграции Восточной Славонии", – заявил он.
По мнению Пленковича, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт деоккупации территорий – задействовать дипломатические средства и политическое давление.
"Принимая во внимание такой сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, я думаю, что этот опыт, который полагается на средства дипломатии, политики давления, очень длительного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом", – предположил он.
В то же время, хорватский премьер выразил убежденность в том, что процесс реинтеграции лучше проводить мирно.
"Поскольку в Украине не замороженный конфликт, вероятно, что с течением времени для нас это конфликт низкой интенсивности, но для тех, кто погибает – это конфликт, это агрессия. И это ключевой аспект. Мы все должны осознавать это", – резюмировал он.
Напомним, ранее во время круглого стола в редакции сайта "Сегодня" советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил, что план Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения. По его словам, процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины.
Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.
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