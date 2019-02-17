Премьер Хорватии: Наш опыт может помочь в деоккупации Донбасса

На Донбассе может помочь опыт Хорватии в деоккупации территорий

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Премьер Хорватии: Наш опыт может помочь в деоккупации Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/361/290/5c6361290c51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/361/290/5c6361290c51e.jpg 2019-02-17T11:30:00+02:00 Политика На Донбассе может помочь опыт Хорватии в деоккупации территорий

Опыт Хорватии по деоккупации территорий может быть полезен для Украины в отношении Донбасса. Такое мнение выразил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он напомнил, что с 1990 по 1998 год некоторые хорватские территории были оккупированы.

"У нас были две модели их освобождения. Одна – с помощью военной и полицейской операции, и еще одна – с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Кляйну в мирной реинтеграции Восточной Славонии", – заявил он.

По мнению Пленковича, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт деоккупации территорий – задействовать дипломатические средства и политическое давление.

"Принимая во внимание такой сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, я думаю, что этот опыт, который полагается на средства дипломатии, политики давления, очень длительного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом", – предположил он.

В то же время, хорватский премьер выразил убежденность в том, что процесс реинтеграции лучше проводить мирно.

"Поскольку в Украине не замороженный конфликт, вероятно, что с течением времени для нас это конфликт низкой интенсивности, но для тех, кто погибает – это конфликт, это агрессия. И это ключевой аспект. Мы все должны осознавать это", – резюмировал он.

Напомним, ранее во время круглого стола в редакции сайта "Сегодня" советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил, что план Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения. По его словам, процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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