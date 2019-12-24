Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в студию "Сегодня": онлайн-трансляция

Премьер рассказывает о ценах на газ и планах на следующий год

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук – гость студии новостей "Сегодня". Он расскажет о нескольких важных вопросах последних дней и планах на следующий год.

Так, сегодня с премьером Гончаруком будем говорить о важном и интересном для украинцев:

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снижении цен на газ;

антирейдерстве;

цифровизации страны;

запрете игорного бизнеса;

выплатах из бюджета и курсе гривни;

планах на 2020 год.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 декабря уже было большое интервью с премьером Гончаруком на телеканале "Украина 24". Во время встречи с ведущими СМИ Украины премьер-министр рассказывал об энергетической стратегии Украины. Также он рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины.

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А 23 декабря гостем студии телеканала "Украина 24" был министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В эксклюзивном интервью он заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Он отметил, что с таким электронным документом в смартфоне можно будет путешествовать на поездах и самолетах внутри страны.

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