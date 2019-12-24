Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в студию "Сегодня": онлайн-трансляция

24 декабря, 19:42

Премьер рассказывает о ценах на газ и планах на следующий год

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук – гость студии новостей "Сегодня". Он расскажет о нескольких важных вопросах последних дней и планах на следующий год.

Так, сегодня с премьером Гончаруком будем говорить о важном и интересном для украинцев:

Реклама

  • снижении цен на газ;
  • антирейдерстве;
  • цифровизации страны;
  • запрете игорного бизнеса;
  • выплатах из бюджета и курсе гривни;
  • планах на 2020 год.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 декабря уже было большое интервью с премьером Гончаруком на телеканале "Украина 24". Во время встречи с ведущими СМИ Украины премьер-министр рассказывал об энергетической стратегии Украины. Также он рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины.

В тренде
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

А 23 декабря гостем студии телеканала "Украина 24" был министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В эксклюзивном интервью он заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможным получение электронного паспорта. Он отметил, что с таким электронным документом в смартфоне можно будет путешествовать на поездах и самолетах внутри страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

телеканал Украина Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The WeekПолитика
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Декоммунизацию
Декоммунизацию "Родины-матери" в Киеве назвали слишком дорогойДругие новости
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...