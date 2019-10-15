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Премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам

15 октября, 09:29

Глава правительства также напомнил, что проблема с шахтерами существует уже не первый год

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что все задолженности по зарплатам перед шахтерами будут выплачены в ближайшее время. Об этом он сказал в своем традиционно влоге "Чашка премьера".

"Уважаемые шахтеры – будьте спокойны. Мы в любом случае обеспечим выполнение государством взятых перед вами обязательств", – сказал он.

Гончарук отметил, что проблемы с шахтерами появилась не вчера, а накапливалась десятками лет.

"Поэтому, кроме решения конкретных этих проблем – по выплате вам заработной платы, что, безусловно, должно быть сделано, – нужно оценить, а в каком состоянии каждая шахта находится, что с ней делать дальше, можно ли передать в управление трудовому коллективу, или, может, ее нужно передать какому-нибудь инвестору. В любом случае, оставлять ситуацию в таком состоянии – нельзя", – добавил премьер.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk/

Как сообщали новости "Сегодня", госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам с государственных шахт, которые оказались в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

В то же время 12 октября на заседании правительства было принято решение по долгам перед шахтерами. Накануне заседания премьер обещал, что Кабмин обратится к парламенту с просьбой урегулировать данную проблему.

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шахтеры зарплаты шахты Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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