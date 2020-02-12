Премьер Украины митинговал и снимался в ток-шоу: видео "компромата" на Гончарука

Во времена Януковича нынешний глава правительства занимался совсем другой деятельностью

Алексей Гончарук. Фото: скриншот

Не прошло и полугода после назначения Алексея Гончарука премьер-министром Украины, как в интернете появились факты из его жизни, которые могли остаться незамеченными.

В частности, 20 июня 2012 года на экраны вышел выпуск ток-шоу "Про життя" ("О жизни"), в котором нынешний премьер участвовал в массовке, сидя среди зрителей в первом ряду и неоднократно попадал в камеру телеоператора.

Кроме того, на странице одного из украинских телеканалов в YouTube обнаружили сюжет об акции жертв недобросовестных застройщиков – "марше под зонтиками" под стенами Администрации президента.

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На датированном 5 июля 2012 года ролике Гончарук скандирует в громкоговоритель "Верните наше жилье" и жалуется на безразличие на тот момент еще президента Виктора Януковича к проблемам 300 тыс. семей.

Напомним, совсем недавно Алексей Гончарук попал в куда более громкий скандал. В YouTube попала серия аудиозаписей с совещания премьера с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя Гончарук на записи называет "полным профаном в экономике". Это едва не привело к его отставке и спровоцировало обыски в офисе телеканала "1+1".

В то же время, ранее в интернет попало видео с танцующим Владимиром Зеленским в ночном клубе еще до его президентства.

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