"Премьера могут и отругать": 12 любопытных фактов за год президентства Зеленского

В мае исполняется год президентству Владимира Зеленского, за время которого украинцы узнали много нового. Как говорят эксперты – большинство ожидало увидеть слабого президента, а он доказал обратное.
Команда президента назвала 12 любопытных моментов, о которых узнали украинцы при правлении Зеленского:
- ввести рынок земли – возможно;
- министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц;
- монобольшинство не означает диктатуру, как было бы в России;
- пленные могут вернуться даже из "Мордора" (т.н. "ЛНР" и "ДНР");
- депутатская неприкосновенность, не поверите, снимается;
- чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона;
- премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников;
- президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса;
- министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей;
- государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом;
- президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования;
- во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.
Президент провел у руля страны почти год. Эксперты отмечают, что особых чудес не произошло, но, что важно, и катастрофы нет. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, как Зеленский переиграл Путина на их первой встрече, назвал одно из главных достоинств президента.
Смотрите недавнее выступление Зеленского на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":
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