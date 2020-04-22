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  1. Новости политики

"Премьера могут и отругать": 12 любопытных фактов за год президентства Зеленского

22 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Год для президента выдался очень насыщенным на события и он доказал – тупиковые вопросы тоже решаются

В мае исполняется год президентству Владимира Зеленского, за время которого украинцы узнали много нового. Как говорят эксперты – большинство ожидало увидеть слабого президента, а он доказал обратное.

Команда президента назвала 12 любопытных моментов, о которых узнали украинцы при правлении Зеленского:

  • ввести рынок земли – возможно;
  • министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже через месяц;
  • монобольшинство не означает диктатуру, как было бы в России;
  • пленные могут вернуться даже из "Мордора" (т.н. "ЛНР" и "ДНР");
  • депутатская неприкосновенность, не поверите, снимается;
  • чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона;
  • премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников;
  • президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса;
  • министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей;
  • государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом;
  • президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования;
  • во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

Президент провел у руля страны почти год. Эксперты отмечают, что особых чудес не произошло, но, что важно, и катастрофы нет. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, как Зеленский переиграл Путина на их первой встрече, назвал одно из главных достоинств президента.

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Фото из открытых источников

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Владимир Зеленский президент Украины

Источник: Сегодня

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