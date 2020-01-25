Премии министрам были компенсацией за невыплаченную часть обещанных зарплат – Арахамия

Политик заявил, что если разделить полученное на пять месяцев, зарплаты уже не выглядят столь огромными

Полученные в декабре министрами украинского правительства премии стали компенсацией за неполученную часть обещанных зарплат. Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Вот эти вот декабрьские премии… Когда мы взяли расшифровку – выглядит, что это большая сумма. Но когда ты видишь, что это сумма за пять месяцев… То есть, они получали по 14 тыс. грн., а потом догнали ту зарплату, которую им обещали, только – в конце декабря. И закрыли. То есть, ты делишь на эти пять месяцев, и тогда уже ситуация выглядит по другому, понимаете? То есть это, как в бухгалтерии, в организации, у вас есть баланс, вернее – отчет о прибылях-убытках, а есть кэш-фло – отчет о движении денежных средств", – объяснил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В то же время Давид Арахамия выразил надежду, что резонанс вокруг темы зарплат чиновникам помог сделать правильные выводы в обществе.

"Я надеюсь, что из этого сделаны всеми правильные выводы, и мы получим абсолютно новую картину происходящего уже в феврале-марте", – сказал Давид Арахамия.

Лидер фракции "Слуга народа" также поддержал решение о ежемесячной публикации зарплат министров.

Ранее Арахамия сообщил, что украинцы смогут в режиме онлайн наблюдать, как министры справляются с работой.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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