Пресс-конференция Шмыгаля по итогам 100 дней Кабмина: онлайн-трансляция

Премьер-министр Денис Шмыгаль дает пресс-конференцию по итогам 100 дней работы его правительства.

Накануне Шмыгаль рассказывал, что за 100 дней работы его команда столкнулась с историческим вызовом – противостояние распространению пандемии и одновременно не допустить масштабного экономического кризиса в стране.

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"Первое и самое главное, что мы сделали: своевременные карантинные мероприятия и поддержка людей. Второе – это создание благоприятных условий для экономического восстановления страны, сохранение основы. Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен", – сказал премьер.

Смотрите выступление Шмыгаля после его назначение в Кабмин:

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Рада забраковала программу деятельности Кабмина. Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализации: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе; оптимизация системы территориальной организации власти на местах; совершенствование административно-территориального устройства. Премьер ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Кабмин на этой неделе готов представить доработанную программу действий правительства.

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