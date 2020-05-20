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  1. Новости политики

Пресс-конференция Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

20 мая, 10:30

Сергей Мартынец

На этот раз президент выбрал новое место для встречи с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года своей работы на должности главы государства.

Отметим, что обычно встречи с журналистами проходят в пресс-центре Офиса президента, но на этот раз он решил пообщаться с представителями СМИ в парковой части Мариинского дворца (вход через Мариинский парк со стороны Кабинета министров).

Смотрите пресс-конференцию Зеленского онлайн:

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Однако несколько месяцев назад он уже встречался с журналистами в неформальной обстановке, которая в итоге превратилась в 14-часовой марафон. Как сообщали новости "Сегодня", 10 октября 2019 года встреча проходила в одном из заведений Киева, на которой президент пообщался с около 300 журналистами. Читайте главные подробности того пресс-марафона Зеленского.

Напомним, 20 мая 2019 года Зеленский в Верховной Раде принял присягу на должности президента Украины. В свою очередь мы недавно писали, что удалось сделать Зеленскому за год президентства. Также смотрите фильм "Год президента Зеленского", где он сам рассказывает о своих впечатлениях в качестве первого лица государства, о работе парламента, переговорах по Донбассу и многом другом.

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пресс-конференция Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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