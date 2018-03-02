Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

Беглый экс-президент в этот раз выступает из Москвы

Бывший президент Виктор Янукович сегодня, 2 марта, дает пресс-конференцию. На этот раз мероприятие проходит в российской столице – Москве, а не в уже привычном для беглеца Ростове-на-Дону.

Ожидается, что экс-президент будет говорить о преступлениях на Майдане и, по обыкновению, обвинять нынешнюю власть.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что думает о пресс-конференции Януковича. Он отметил, что его не интересует, что скажет беглец.

"Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает. Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как стало известно про обращение этого господина к Путину касательно введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он скажет", – заявил Порошенко.

В вою очередь в ГПУ объяснили, как Янукович своей пресс-конференцией подставит сам себя. Прокурор Руслан Кравченко заявил, что своим общением с журналистами экс-гарант только поможет стороне обвинения в суде по делу о госизмене.

Напомним, в декабре прошлого года в суде по делу Януковича озвучили имя того, кто дал приказ расстреливать Майдан. В день расстрела майдановцев из здания Кабмина вышла группа людей в черной форме и двинулась на Европейскую площадь.

Ранее начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.



