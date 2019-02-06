Золотой батон не пострадал: соцсети троллят Януковича
Пресс-конференция беглого экс-президента рассмешила и возмутила пользователей соцсетей
Первая за очень долгое время полноценная пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича вызвала у пользователей соцсетей однозначную реакцию – признанного виновным в государственной измене беглого бывшего главу государства и его обвинения в адрес нынешней власти уже никто не воспринимает всерьез.
Их возмутили рассуждения человека, который уже пять лет живет за пределами Украины, о жизни в стране, а также рассмешила его характеристика действий ЕС во время Революции достоинству, по поводу которых Янукович сказал, что его "кинули как лоха".
Напомним, что в ходе пресс-конференции Виктор Янукович также рассказал, как получил травму колена, из-за которой ему понадобилась операция за границе. По его словам, это произошло на поле для тенниса.
"Ранним утром был проливной дождь, было открыто окно (в крытом корте), водичка залетела на корт и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал", – сказал экс-президент Украины.
Кроме того, Янукович заявил, что готов сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину по обмену пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех".
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