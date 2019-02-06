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Золотой батон не пострадал: соцсети троллят Януковича

Сегодня, 19:12

Пресс-конференция беглого экс-президента рассмешила и возмутила пользователей соцсетей

Виктор Янукович. Фото: скриншот
Виктор Янукович. Фото: скриншот.
Золотой батон не пострадал: соцсети троллят Януковича //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b0a/be1/5c5b0abe1279a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b0a/be1/5c5b0abe1279a.png Политика Пресс-конференция беглого экс-президента рассмешила и возмутила пользователей соцсетей

Первая за очень долгое время полноценная пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича вызвала у пользователей соцсетей однозначную реакцию –  признанного виновным в государственной измене беглого бывшего главу государства и его обвинения в адрес нынешней власти уже никто не воспринимает всерьез.

Их возмутили рассуждения человека, который уже пять лет живет за пределами Украины, о жизни в стране, а также рассмешила его характеристика действий ЕС во время Революции достоинству, по поводу которых Янукович сказал, что его "кинули как лоха".

Напомним, что в ходе пресс-конференции Виктор Янукович также рассказал, как получил травму колена, из-за которой ему понадобилась операция за границе. По его словам, это произошло на поле для тенниса.

"Ранним утром был проливной дождь, было открыто окно (в крытом корте), водичка залетела на корт и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал", – сказал экс-президент Украины.

Кроме того, Янукович заявил, что готов сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину по обмену пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех".

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Тег Россия, Янукович, Виктор Янукович, экс-президент

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