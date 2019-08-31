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Пресс-конференция Зеленского и Дуды: онлайн-трансляция

31 августа, 14:16

Президенты Украины и Польши расскажут о достигнутых соглашениях

Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу в формате тет-а-тет, после чего состоялись переговоры делегаций под председательством глав государств.

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию совместной пресс-конференции Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", на повестке дня стоял вопрос о снятии Киевом моратория на поисково-эксгумационные работы, восстановление разрушенных украинских памятников в Польше, защита прав украинцев, которые живут и работают в Польше, возможность подписания трехстороннего газового соглашения между Украиной, Польшей и США на поставку американского сжиженного газа и решение проблемы с выдачей разрешений на перевозку грузов украинским автомобилями в Польше.

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Напомним, что программа визита предполагает не только встречи главы украинского государства с Анджеем Дудой, но также премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии.

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газ Польша США Зеленский эксгумация Дуда

Источник: Сегодня

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