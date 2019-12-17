Пресс-марафон "слуг народа" по земельной реформе: онлайн-трансляция

/ Фото: Верховная Рада

Представители правительства, депутаты от фракции "Слуга народа" и члены аграрного комитета парламента озвучат финальное видение земельной реформы в Украине.

Во время публичного пресс-марафона, среди прочего, политики расскажут о предложенных изменениях в арендных отношениях, Госгеокадастре, продолжении земельной децентрализации, передаче земель в распоряжение объединенных территориальных громад.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада намерена пересмотреть лимиты по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

Напомним, 11 декабря во время заседания аграрного комитета ВР по рынку земли разгорелись ожесточенные события. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца. Оказалось, что глава комитета Николай Сольский отказался снять с рассмотрения земельный законопроект и этот вопрос был перенесен. Это возмутило активистов. Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.

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