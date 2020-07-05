Пресс-секретарь Арсения Яценюка опровергла спекуляции о назначении политика главой НБУ

Политик не рассматривает возможности возглавить Нацбанк и не собирается это делать

Пресс-секретарь лидера партии "Народный фронт", премьер-министра Украины 2014-2016 годов Арсения Яценюка, опровергла слухи и спекуляции относительно назначения политика на должность главы НБУ.

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На своей странице в Facebook в воскресенье, 5 июля, Ольга Лаппо написала: "Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как прессекретар Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. Мы уже неоднократно опровергали эти слухи – и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го и в марте 2020-го".

"Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка", – подчеркнула она.

Ранее Арсений Яценюк отмечал, что Украина стоит на грани политического и экономического кризиса. И отставка главы НБУ Якова Смолия – тому прямое подтверждение.

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"Политическое давление на главу НБУ как мотивация отставки – это предвестник политического и экономического кризиса в стране. Независимость НБУ должна быть сохранена", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Кроме того, политик признался, что удивлен действиями монобольшинства в парламенте. В то время, когда "надо демонстрировать управляемость и компетентность власти", депутаты проголосовали за отставку главы Национального банка Украины, но при этом новый глава НБУ так и не был назначен ни в тот же день, ни на следующий.

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