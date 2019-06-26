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Преступников оставили безнаказанными: последнее слово Украины в ПАСЕ

26 июня, 19:47

Глава делегации рассказал, как Европа проигнорировала убитых и наплевала на раненых из-за российской агрессии

Делегации Украины и других страны в зале ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Делегации Украины и других страны в зале ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Своим решением восстановить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы члены организации "оставили преступников безнаказанными", считает глава украинской делегации в ПАСЕ, член Верховной Рады Владимир Арьев.

"Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала –  не выдержала Совет Европы", – пишет Арьев в Facebook.

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Он поблагодарил своих коллег по делегации за проделанную ими работу и отметил, что этот день (26 июня) станет для него последним в ПАСЕ.

"Следующая Верховная Рада решит сама, стоит ли участвовать в работе дискредитированной организации. Мне просто невероятно жаль видеть разрушение организации, в которую я пришел в 2013 году с надеждой, а теперь оставляю с глубоким разочарование", – добавил нардеп.

Он добавил, что впереди Украину ждет битва за демократические ценности, новые подъемы и падения.

"Правда победит в войне, даже если битву выиграет ложь. Новая реальность непременно сделает нас сильнее", – резюмировал он.

Напомним, что на фоне восстановления прав России в Парламентской ассамблее украинская делегация объявила о том, что покидает сессию организации.

Позже, как сообщил член украинской делегации, нардеп Леонид Емец, делегаты еще от пяти стран – Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии – обратились к своим правительствам с требованием определиться с вопросом о дальнейшем участии их стран в ПАСЕ.


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Тег Россия, Арьев, делегация, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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