Презентация бюджета-2020, "Балтик+" в Киеве и Европейская газовая конференция: топ-темы дня

Главная смета страны уже прошла второе чтение в Раде

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Сегодня в Украине и мире состоится ряд знаковых мероприятий, за которыми будет следить сайт "Сегодня".

Премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства презентуют подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020 .

Состоится совместное рабочее заседание членов делегации Верховной Рады в ПАСЕ с членами делегаций стран "Балтик+" . С приветственным словом выступит спикер Рады Дмитрий Разумков.

Реклама

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр образования и науки Анна Новосад проведут заседание Нацсовета по развитию науки и технологий, где будут определять эффективность системы финансирования и управления науки в Украине а также необходимые реформы для качественных изменений в этой сфере.

В Золотом Луганской области пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

В Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по делу об убийстве Вячеслава Веремия .

В Париже начнется 34-я ежегодная Европейская газовая конференция – European Annual Gas Conference (5-7 ноября).

Напомним, новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в изначальном проекте госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама