Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фото

Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию получил в подарок велосипед от лидера этой страны Керсти Кальюлайд.
Так, после прибытия к зданию Офиса президента Эстонии, главы государств осмотрели строй роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Украины и Эстонии и они отправились на переговоры. Однако внутри президентской администрации украинского лидера ждали сюрпризы.
Керсти Кальюлайд презентовала ему подарки – велосипед и баночку меда. А в ответ получила украинскую вышиванку.
Как сообщали новости "Сегодня", по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждение российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.
А уже во время совместной пресс-конференции Зеленский сильно рассмешил президента Эстонии, когда эстонская журналистка пыталась задать ему вопрос о Трампе и Коломойском.
Кроме того, отвечая на вопрос украинской журналистки, Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным во время вчерашнего телефонного разговора.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк