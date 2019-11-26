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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фото

26 ноября, 15:38

Стало известно, какой сюрприз поджидал президента Украины и что он подарил Кальюлайд

Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию получил в подарок велосипед от лидера этой страны Керсти Кальюлайд.

Так, после прибытия к зданию Офиса президента Эстонии, главы государств осмотрели строй роты почетного караула, прозвучали государственные гимны Украины и Эстонии и они отправились на переговоры. Однако внутри президентской администрации украинского лидера ждали сюрпризы.

Керсти Кальюлайд презентовала ему подарки – велосипед и баночку меда. А в ответ получила украинскую вышиванку.

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Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: twitter.com/LauriBambus
Фото: slovoidilo.ua
Фото: slovoidilo.ua

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждение российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

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Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский

А уже во время совместной пресс-конференции Зеленский сильно рассмешил президента Эстонии, когда эстонская журналистка пыталась задать ему вопрос о Трампе и Коломойском.

Кроме того, отвечая на вопрос украинской журналистки, Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным во время вчерашнего телефонного разговора.

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Эстония велосипед подарок Владимир Зеленский Керсти Кальюлайд

Источник: Сегодня

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