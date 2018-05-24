Президент Эстонии прибыла на Донбасс: опубликованы фото

Керсти Кальюлайд встретилась с генералом Наевым и планирует пообщаться с украинскими военными и гражданскими

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Донбасс, где ее встретил командующий Операцией объединенных сил генерал Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС.

Стоит отметить, что это первый визит иностранного президента в зону боевых действий.

Наев и президент Эстонии обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере между странами. Также он проинформировал ее о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, пути реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшение социальной сферы.

Кроме того, генерал рассказал Кальюлайд о регулярных обстрелах российско-террористическими войсками мирные населенные пункты, в результате чего погибают и люди.

"Объединении силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан", – подчеркнул командующий ООС.

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В свою очередь Керсти Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

После встречи с Наевым, президент Эстонии планирует встретиться с украинскими военными, временно перемещенными лицами и представителями гуманитарных организаций.

Напомним, 22 мая Кальюлайд прилетела в Украину и встретилась с главой украинского государства Петром Порошенко. Президент Эстонии сделала заявление по Донбассу, призвав постоянно давить на Россию, пока не прекратится агрессия в отношении Украины.