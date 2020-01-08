Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ

Лидер Эстонии неоднократно выступала против оккупации Крыма и агрессии на Донбассе

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского игристого вина. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

Посольство РФ поздравило эстонского лидера с 50-летием, отправив ей к юбилею цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского, которую президентская канцелярия отправила обратно.

Лидер Эстонии неоднократно призывала Европу и мир не забывать о незаконной оккупации Россией Крыма.

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Недавно представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что вопрос оккупации Украины постоянно будет на повестке дня Совета Безопасности ООН, поскольку именно он на данный момент является наиболее острым среди проблем Восточной Европы.

С 1 января обновился состав Совета Безопасности ООН – туда вошли 5 новых непостоянных членов: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Именно последняя будет представлять Восточную Европу и заменит Польшу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что парламентская коалиция в Эстонии не планирует ратифицировать договор о границе с Россией, который Таллинн и Москва первоначально подписали в 2014 году. Об этом заявил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, добавив, что парламент не пойдет на это, даже если российская Госдума первой ратифицирует соглашение.

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию провел переговоры с Керсти Кальюлайд и подписал совместное заявление о сотрудничестве стран. Президенты отметили значительный потенциал в сотрудничестве между Украиной и Эстонией, а также заявили, что разделяют видение единой и свободной Европы. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе.

Новости "Сегодня" сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

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