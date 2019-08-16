Президент Финляндии в Киеве встретится с Зеленским

Саули Ниинисте / Фото: presidentti.fi

Президент Финляндии Саули Ниинисте 12–13 сентября с официальным визитом посетит Украину, сообщает канцелярия лидера скандинавского государства.

"Президент Республики Саули Ниинисте совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12–13 сентября в Киеве", — сказано в сообщении. Действующие президенты двух стран встретятся впервые.

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Более подробная информация о программе встречи лидеров будет обнародована ближе к дате визита, уточняет канцелярия.

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Впрочем, это это не первая встреча лидеров двух государств. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко посетил с официальным визитом Финляндию в январе 2017 года. Кроме того, Порошенко посетил Финляндию в ноябре 2018-го. Ниинисте в последний раз был в Украине в 2014 году.

Напомним, что уже 18-19 августа, впервые за 20 лет, состоится визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину. Лидеры двух государств проведут переговоры и почтят память жертв Бабьего Яра.

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