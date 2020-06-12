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Президент Франции может посетить Украину до конца года

12 июня, 20:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подготовку визита обсуждал в Париже глава Офиса президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину с рабочим визитом до конца текущего года.

Подготовку визита французского лидера обсудили глава Офиса украинского президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник Макрона Эммануэль Бонн, сообщили в Офисе главы украинского государства.

"Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украине, который может состояться до конца этого года", - говорится в сообщении.

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Как известно, 12 июня в Париж прибыла внушительная украинская делегация, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также туда отправился министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь. Там он встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко и поговорил об углублении украинско-белорусского сотрудничества.

Напомним, в начале месяца глава ОПУ был с визитом в Германии, где обсуждались вопросы по Донбассу. В Берлине Ермак встретился с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий министр даже назвала четкое условие для примирения с Россией.

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Смотрите также видео недавнего селекторного совещания Ермака с главами ОГА по вопросам развития туризма в Украине:

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Киев Франция Париж Эммануэль Макрон Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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