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Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки

27 ноября, 13:22

Гитанас Науседа пожелал успеха Украине в важных переговорах 9 декабря в Париже

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинского лидера Владимира Зеленского не делать уступок на переговорах в "нормандском формате", которые будут невыгодны Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

"Мы надеемся, что совсем скоро пройдет встреча Нормандской четверки, и мы желаем успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы хотим, чтобы вы не делали уступок, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что переговоры помогут вам облегчить шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят Украине говорить на равных с вашими оппонентами", – сказал он.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Литва Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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