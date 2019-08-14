Президент Литвы против "Северного потока – 2": Науседа вступился за Украину

Гитанас Науседа / Фото: Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил позицию, заявленную еще его предшественницей Далей Грибаускайте, выступив против строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

После визита в Германию, где он встретился с канцлером Ангелой Меркель, литовский лидер напомнил о том, что российская "труба" представляет прямую угрозу интересам Украины.

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"Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода „Северный поток – 2" являются интересы Украины, транзит газа через ее территорию", — сказал он.

Науседа добавил, что Меркель согласилась с тем, что интересы Киева также должны учитываться. Он также высказал главе правительства ФРГ "довольно скептическое мнение" Вильнюса об этом проекте.

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"Прежде всего такое мнение связано с тем, что „Северный поток – 2" является определенной опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС", — подчеркнул он.

Напомним, в феврале правительство Литвы присоединилось к иску Польши на решение Европейской комиссии по антимонопольному делу против российского "Газпрома". Вильнюс потребовал компенсировать литовским потребителям 1,5 млрд евро, переплаченных за поставки российского газа в результате несправедливой цены, которую назначила компания.

В то же время, напомним, что ранее в этом году канцлер Германии Ангела Меркель выступила против критиков "Северного потока 2", заявив, что строительство газопровода не сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

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