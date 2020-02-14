Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Президент Молдовы полетел в Мюнхен из Киева обычным рейсом: фото из самолета

14 февраля, 11:19

Молдавский лидер отправился в Германию вместе с украинской делегацией

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor1

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor1

Президент Молдовы Игорь Додон отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности и был замечен в самолете рейсом из Киева в Мюнхен. Соответствующие фото в Facebook опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Его удивило, что глава соседнего государства летит в Германию не из своей страны и обычным рейсом.

"Президент Молдовы Игорь Додон летит на конференцию по безопасности в Мюнхен вместе с украинской делегацией. Среди пассажиров в самолете, с которыми я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит рядом с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева", – написал Гончаренко.

Реклама

Сам Додон в Facebook подтвердил, что летит на Мюнхенскую конференцию.

В тренде
Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет

"Отправляюсь с рабочей поездкой в Мюнхен для участия в ежегодной Международной конференции по безопасности. Кроме того, на "полях" этой авторитетной площадки проведу двусторонние встречи с главами нескольких государств, правительств и международных организаций", – отметил он.

Отметим, также на данном рейсе замечены пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. Соответствующие фото опубликовал в своем телеграм-канале политолог Тарас Березовец.

Петр Порошенко смотрит на Додона
Додон, а посередине – Витренко
Герус укладывает чемодан

Напомним, сегодня на Мюнхенскую конференцию отправляется и президент Украины Владимир Зеленский, который выступит там на одной из сессий, касающейся Украины.

Отметим, что в докладе Мюнхенской конференции-2020 высоко оценили Зеленского и его влияние на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе. Международная кризисная группа включила войну в Украине в десятку главных вооруженных конфликтов в мире.

В кулуарах Мюнхенской конференции будет работать корреспондент сайта "Сегодня" и вы сможете узнать о самых свежих новостях. Следите за нами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

самолет Молдова Алексей Гончаренко мюнхенская конференция Игорь Додон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по Крыму
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по КрымуПолитика
Возобновление подачи воды в Крым: комитет Рады дал рекомендации
Возобновление подачи воды в Крым: комитет Рады дал рекомендацииПолитика
Скандальный визит Зеленского в Оман: Богдан сделал важное признание
Скандальный визит Зеленского в Оман: Богдан сделал важное признаниеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...