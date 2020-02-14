Президент Молдовы полетел в Мюнхен из Киева обычным рейсом: фото из самолета

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor1

Президент Молдовы Игорь Додон отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности и был замечен в самолете рейсом из Киева в Мюнхен. Соответствующие фото в Facebook опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Его удивило, что глава соседнего государства летит в Германию не из своей страны и обычным рейсом.

"Президент Молдовы Игорь Додон летит на конференцию по безопасности в Мюнхен вместе с украинской делегацией. Среди пассажиров в самолете, с которыми я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит рядом с нами обычным рейсом из Киева, а также не напрямую из Кишинева", – написал Гончаренко.

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Сам Додон в Facebook подтвердил, что летит на Мюнхенскую конференцию.

В тренде Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет

"Отправляюсь с рабочей поездкой в Мюнхен для участия в ежегодной Международной конференции по безопасности. Кроме того, на "полях" этой авторитетной площадки проведу двусторонние встречи с главами нескольких государств, правительств и международных организаций", – отметил он.

Отметим, также на данном рейсе замечены пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. Соответствующие фото опубликовал в своем телеграм-канале политолог Тарас Березовец.

Петр Порошенко смотрит на Додона

Додон, а посередине – Витренко

Герус укладывает чемодан

Напомним, сегодня на Мюнхенскую конференцию отправляется и президент Украины Владимир Зеленский, который выступит там на одной из сессий, касающейся Украины.

Отметим, что в докладе Мюнхенской конференции-2020 высоко оценили Зеленского и его влияние на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе. Международная кризисная группа включила войну в Украине в десятку главных вооруженных конфликтов в мире.

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