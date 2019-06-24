Президент ПАСЕ нарушила регламент Ассамблеи – украинская делегация

Когда представители Украины указали Лилиан Мари Паскье на ошибку, она отказалась ее исправлять

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

В день открытия летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, 24 июня, президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье нарушила ее регламент.

Об этом сообщил представитель украинской делегации, народный депутат Борислав Береза, который ранее озвучил "Сегодня" шансы того, что России вернут ее полномочия в Ассамблее.

"Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство", – пишет он на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что сейчас украинская делегация формирует юридическую позицию.

"Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемница пошла по тому же пути. Смутные времена", – резюмирует Береза.

Его слова подтвердила и нардеп Ирина Геращенко.

"Президент ПАСЕ ведет себя позорно. Новый Аграмонт в юбке. Откровенно подыгрывая россиянам, которые пока что блуждают под ПАСЕ в ожидании, что лоббисты введут их за ручку, и развалят сам фундамент этого института. Зал, европейцы откровенно подыгрывают российском лобби. Запах реванша. Не только в Украине, но и в этих стенах. Очень и очень сильный запах реванша", – пишет она.

Кроме того, Геращенко рассказала, что в своем выступлении представитель Франции, госсекретарь по европейским делам при министерстве по вопросам Европы и иностранных дел Амели де Моншален не упомянула ни о кризисе в Совете Европы, ни об Украине. А на вопрос о нарушении Россией принципов организации, о содержании моряков она ответила, что в РФ были освобождены журналисты, и назвала это признаком того, что Кремль уважает право. Также французский делегат напомнила, что президент Эммануэль Макрон обсуждал вопрос освобождения пленных моряков с Путиным.

"Но главное – мы не можем оставлять россиян без ЕСПЧ. Занавес", – резюмирует Ирина Геращенко.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимир Арьев также отметил нарушение председательницей организации регламента. При этом, когда она указал на неправомерность таких действий Паскье отказалась их исправить.

"Саморазрушения ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов комитете выводов. Сейчас посмотрим, как европейские принципы действуют тогда, когда сильно хочется применить политическую целесообразность", – добавил Арьев.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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