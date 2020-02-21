Президент: поведение отдельных жителей не может стать поводом клеймить регион

«В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака», - заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении из-за ситуации с Новыми Санжарами напомнил украинцам слова из государственного гимна Украины, что казацкий род – это "мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих".

"В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей в Львовской и Тернопольской областях были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам", – подчеркнул он.

Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину, а он давал присягу и поклялся всеми делами заботиться о благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, действовать в интересах всех соотечественников. "Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса", – пояснил он.

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Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе "незаменимых нет".

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"Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец – незаменим", – резюмировал он.

Напомним, что в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинский центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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