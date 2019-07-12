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Президент предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог

12 июля, 22:01

По словам Зеленского, предприятия, и общественность смогут приходить с протестами к министерству

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением, чтобы Министерство экологии и природных ресурсов Украины переехало в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области.

"У меня вопрос к мэру: есть ли у вас какие-то свободные здания в Кривом Роге для Министерства экологии? Найдете? Я тогда хочу обратиться к мэру, к своим коллегам: у нас пока нет правительства, я могу обратиться к господину премьер-министру Гройсману и могу предложить, если вы не против, мы найдем законодательное решение, чтобы на то время, пока мы не решим полностью экологические проблемы Кривого Рога и в целом региона, предложить Министерству экологии работать в Кривом Роге", – сказал он в Кривом Роге на совещании по вопросам экологической ситуации в городе и области.

Зеленский отметил, что тогда и предприятия, и общественность смогут приходить с протестами к министерству, "будут знать, где живут эти люди, и как они решают эти вопросы".

Добавим, что ранее глава государства акцентировал внимание на том, что довольно часто предприятия добиваются отсрочки выполнения тех или иных обязательств и мероприятий. Однако расплачивается за это население – своим здоровьем. В частности, постоянно фиксируется увеличение случаев онкологических заболеваний.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал на расположенных в Кривом Роге государственных предприятиях

В частности, глава государства приехал на "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш"), гендиректор которого Сергей Войт ознакомил Зеленского с работой предприятия, наработками и перспективами развития.

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Тег Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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