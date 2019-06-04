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Президент приезжает раньше всех: в АП рассказали о графике Зеленского

4 июня, 10:35

После вступления в должность, новый глава государства работает до ночи и проводит ежедневные собрания

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после инаугурации уже две недели работает в жестком графике, а его рабочий день начинается до восьми часов утра и иногда заканчивается поздней ночью.

Первый заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов рассказал в интервью "Украинской правде", как работается новому главе государства.

По его словам, президент первым приезжает на работу, а также проводит ежедневные совещание со своей командой – либо формальные, либо неформальные.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00. На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП. Мы говорим там о всех вопросах – их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", – рассказал Трофимов.

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Замглавы АП отметил, что все докладывают Зеленскому по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент.

"Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", – добавил он.

Отметим, что президент вместе со своей командой уже не раз заявлял о желании сменить рабочий офис на Банковой на что-то попроще. Недавно глава АП Андрей Богдан объяснили желание съехать из Администрации президента. В команде нового президента были удивлены тем, что увидели в АП, и обратили внимание на интернет.


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Тег Зеленский, график, Трофимов, рабочий день

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