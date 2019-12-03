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Президент присвоил звание Героя Украины двум офицерам, погибшим в зоне ООС

3 декабря, 20:04

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

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"Двое погибших военнослужащих. Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", – написал Зеленский в Facebook.

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Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

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СБУ Владимир Зеленский Герой Украины

Источник: Сегодня

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