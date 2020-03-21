Президент призвал читать интересные книги, а премьер – поддержать родных: главные высказывания недели

Что будет со вторым этапом медицинской реформы в Украине и сколько должна продлиться пандемия, чтобы в стране начался экономический кризис? Читайте ТОП-5 цитаты уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Страна не остановилась, страна работает

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал граждан страны без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.Об этом он сказал во вторник, 17 марта, в своем обращении в связи с введением в стране карантина.

"Снова хочу призвать всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что страна не остановилась в условиях введенных ограничительных мер для предотвращения распространения в Украине коронавируса. Он указал на то, что продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы работают.

"Отдельная благодарность Верховной Раде, которая не пошла на карантин. Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний. Страна не остановилась, страна работает", – отметил президент.

Денис Шмыгаль: Позвоните своим близким, поддержите их

В субботу вечером, 14 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам. В своем видеообращении он рассказал о том, что Кабинет министров одобрил ряд шагов по выполнению решения СНБО о предотвращении распространения эпидемии в Украине.

"Сегодня ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек заболевания у нас, к счастью, пока нет", – отметил он.

По словам Шмыгаля, правительство делает все для того, чтобы они не возникали. Так, для координации деятельности создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

Видео: t.me/PM_Shmigal

Глава правительства также отметил, что особую заботу нужно проявить к людям пожилого возраста, которые наиболее уязвимы перед болезнью.

"Позвоните своим близким, поинтересуйтесь, как у них дела, поддержите их. Распространение коронавируса – это один из самых серьезных вызовов, который стоит сейчас перед всей планетой и Украиной в частности. Но совместными действиями мы способны минимизировать влияние этой беды. Работаем вместе, работаем друг для друга, и у нас все будет хорошо. Будьте здоровы", – подытожил Шмыгаль.

Юлия Клименко: Через три-пять месяцев коронавируса мы войдем в затяжной экономический кризис

Гражданам Украины, как, впрочем, и жителям других государств, следует быть готовым, что испытания, которые мы переживаем на данный момент в связи с пандемией коронавируса, – лишь начало очень тяжелых времен. Об этом, кроме прочего, поговорил сайт "Сегодня" с народным депутатом (фракция "Голос"), первой замглавы Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, экс-замминистра экономического развития Юлией Клименко.

"Я думаю, никто, в том числе международные финансовые институты, не могут сегодня спрогнозировать течение кризиса по одной простой причине: никто не понимает, сколько, как и с какими последствиями будет продолжаться пандемия. Если целые страны будут "закрываться", это будет иметь очень негативные последствия. И мы не выйдем быстро из кризиса, как прогнозировал ранее МВФ. Фонд, напомню, прогнозировал, что первый-второй квартал в мире будет серьезный спад. А затем постепенно мировая экономика начнет выходить из этой "дыры" и стремительно расти. Но если коронавирус будет "буянить" три-четыре-пять месяцев, то этот прогноз не оправдается. И мы зайдем в затяжной кризис, сходный с кризисом 2008-2009 годов, с продолжительной рецессией", – заявила Клименко. В тренде Зеленский назначил нового главу Тернопольской области

Оксана Мовчан: Вопрос о переносе медреформы не стоит

До полного разворачивания медреформы осталось менее месяца. Вокруг того, что будет с больницами, полно мифов и догадок. Например, что якобы начнется массовое закрытие больниц, туберкулезных и психиатрических диспансеров. Как изменится медицинская помощь для украинцев с 1 апреля, будут ли закрываться больницы и о других нюансах медреформы в интервью сайту "Сегодня" рассказала Оксана Мовчан, руководительница Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Кроме прочего, на вопрос, планируется ли перенесение второго этапа медицинской реформы, Оксана Мовчан ответила следующее:

"Этот вопрос не стоит. Нормативное поле полностью сформировано. Есть закон о госбюджете, целый ряд нормативных актов, приказов, постановлений. Я не имею права что-то делать по-иному. У нас в полной мере работает операционный процесс, и мы сейчас отправляем медучреждениям подписанные договора", – рассказала глава НСЗУ.

Дмитрий Песков: У Путина нет симптомов короновируса

В отличие от своего американского коллеги Дональда Трампа, который ранее сдал анализы на коронавирус, президент России Владимир Путин этого делать не будет, потому что в этом нет потребности. Об этом 20 марта сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать", – заявил он.

Кроме того, по словам Пескова, все, кто контактировал с президентом, в качестве мер предосторожности прошли тест на наличие инфекции, которой, в частности, в России заразились почти две сотни человек.

"Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности", – сказал спикер Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что коронавирус обнаружили у другого президента – бразильского лидера Жаира Болсонару. Изначально издание Journal O Dia якобы "подтвердило" ходившие об этом слухи, но позже сам президент это опроверг.

А вот пресс-служба княжеского дворца Монако подтвердила на днях наличие инфекции у правителя города-государства и одного из богатейших людей планеты – князя Альберта II.

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