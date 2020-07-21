Президент Швейцарии впервые в истории прилетела в Украину

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга прибыла в Киев. Визит продлится с 20 по 23 июля. Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые с начала карантина примет президента другой страны.

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Об этом сообщает Посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

"Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга приземлилась в Киеве. Украина тепло ее приветствует", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении посольства Украины в Швейцарии в Facebook, целью двусторонних переговоров является содействие дальнейшему развитию контактов между лидерами Украины и Швейцарии и углублению политического диалога на всех уровнях.

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"Пребывание в Киеве Симонетты Соммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа президент", - добавили в посольстве.

Позже стало известно, что в Киеве после прибытия она посетила фонд Bereznitsky Art Foundation.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии во время своего визита в нашу страну первым делом проведет переговоры с Зеленским один на один, а потом в составе делегаций. Стороны планируют обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Важным моментом этого визита станет совместная поездка Соммаруги и Зеленского на Донбасс, чтобы ознакомить ее с ситуаций на фронте, политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в марте нынешнего года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был с официальным визитом в швейцарской столице. По его словам, Швейцария поможет Украины деньгами, которые пойдут на реформу децентрализации и очистку воды на востоке Украины. Он также отмечал, что Швейцария – входит в пятерку стран, которые больше всех инвестируют в Украину, и это единственное государство, которое шестой год подряд помогает по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.

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