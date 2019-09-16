Президент Словакии сделала заявление по санкциям против России и Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

Президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявила о необходимости продления санкций против России. Также она заверила, что будет и дальше поддерживать Украину в проведении реформ на пути к ЕС и НАТО. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Она положительно оценили ситуацию в районе Станицы Луганской, где прекратился огонь после разведения сил, а также озвучила позицию по давлению на РФ.

"Обмен заключенными с РФ и возобновление переговоров в "нормандской формате" является очень важным сигналом, что благодаря посредничеству путем диалога можно изменять дела к лучшему. Каждое решение конфликта должно основываться на принципах международного права и принимать во внимание суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, Севастополя. Поэтому Словакия, согласно позиции ЕС, поддерживает продолжение санкций против России, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", – заявил Чапутова.

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Также она пообещала поддержку евроинтеграционных реформ Украины, отметив, что каждая страна может выбирать, куда двигаться и каким образом развиваться.

"Украина 5 лет назад указала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши общие ценности. Нужно, чтобы это решение уважалось … Запланированные реформы, включая либерализацию торговли и приватизацию, будут также путем к процветанию и развитию сотрудничества между нашими странами. Наше сближение, я считаю, является очень важным вопросом, прежде всего, когда Украина переживает тяжелые времена", – подчеркнула президент Словакии.

Как сообщали новости "Сегодня", на совместной пресс-конференции Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса. Президент Украины отметил, что усмирение агрессора это в интересах и самой Европы.

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