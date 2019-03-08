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Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины

Сегодня, 00:18

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg Политика Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказывались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, выступив за сохранение санкций против России. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении политиков по итогам их встречи в Белом доме.

"Мы остаемся непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также [намерены] продолжать санкционное давление на Россию", — отмечается в документе. Также Трамп и Бабиш выразили мнение, что "НАТО гарантирует трансатлантическую и европейскую безопасность".

"Мы будем работать вместе для того, чтобы использовать возможности, появляющиеся в результате трансформации рынков энергоресурсов и в то же самое время будем выступать за дальнейшую диверсификацию источников энергоресурсов в Европе, обеспечивая безопасность друг друга", — также говорится в совместном заявлении. Кроме того, политики условились активизировать сотрудничество между государствами в сфере кибербезопасности.

Встреча Трампа и Бабиша состоялась в Белом доме в четверг. Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом.

Ранее Гройсман и замгоссекретаря США обсудили санкции против России. Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны.

Также мы писали, что Евросоюз расширит "азовские санкции" против России. Такое решение было принято послами Евросоюза. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новости из Брюсселя и анонсировал свой визит в ЕС для дальнейшей координации совместных действий с Евросоюзом и НАТО.

Отметим, что недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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Тег Чехия, санкции, санкции против России , бабиш

Вы сейчас просматриваете новость " Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

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