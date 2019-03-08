Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины
Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказывались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, выступив за сохранение санкций против России. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении политиков по итогам их встречи в Белом доме.
"Мы остаемся непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также [намерены] продолжать санкционное давление на Россию", — отмечается в документе. Также Трамп и Бабиш выразили мнение, что "НАТО гарантирует трансатлантическую и европейскую безопасность".
"Мы будем работать вместе для того, чтобы использовать возможности, появляющиеся в результате трансформации рынков энергоресурсов и в то же самое время будем выступать за дальнейшую диверсификацию источников энергоресурсов в Европе, обеспечивая безопасность друг друга", — также говорится в совместном заявлении. Кроме того, политики условились активизировать сотрудничество между государствами в сфере кибербезопасности.
Встреча Трампа и Бабиша состоялась в Белом доме в четверг. Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом.
Ранее Гройсман и замгоссекретаря США обсудили санкции против России. Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны.
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