Президент Всемирного банка впервые посетит Украину и встретится с Зеленским

Помимо этого, он проведет встречи с министром финансов Оксаной Маркаровой

Дэвид Мэлпас и Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jim Young

Президент Группы Всемирного банка (ВБ) Девид Малпасс впервые посетит Украину 22 августа, сообщил ВБ на сайте во вторник.

"Это будет первый визит г-на Мопласса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка", - указывается в сообщении.

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Как указал ВБ, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа. Помимо этого, он проведет встречи с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Яковом Смолием, а также с мэрами городов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"В ходе визита г-н Малпасс обсудит планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный банк обнародовал доклад об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. В числе прочего, в документе содержатся выводы и прогнозы относительно Украины.

Так, аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7%. В январе ВБ ожидал роста на 2,9% по итогам года. В 2020 году аналитики банка ожидают роста ВВП Украины на 3,4% (прогноз остался прежним), в 2021 году – на 3,7% (прогноз ухудшен на 0,1 процентного пункта). Теперь прогнозы Всемирного банка совпадают с прогнозами МВФ.

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