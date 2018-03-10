Президент встретился с блогерами

Советник президента отметил, что "такие встречи еще будут"

Президент Украины вчера, 9 марта, провел встречу с украинскими блоггерами. Об этом сообщил советник Порошенко Юрий Бирюков в сообществе "#Я_Підтримую_Президента". По его словам, на встречу пришли "два десятка блогеров".

"Два часа мы говорили... о стратегических достижениях и промахах, о планах изменений в законодательстве и ситуации на Востоке. Все те вопросы, которые на пресс-конференции ему не задавали. Вопросы были разные. Были и жесткие. И ничего – абсолютно все было ровно", – написал Бирюков.

Советник Президента также рассказал детали общения. "Мне немного проще, я все-таки имею возможность с ним регулярно общаться и стиль его поведения off-records знаю. Многим было крайне странно и нервно – спорить, перебивать, смеяться, дурачиться, тролить", – добавил он.

По словам Бирюкова, в итоге "наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видео-блогов на ТВ, по поддержке его инициативы по налогообложению выведенного капитала".

Советник президента также добавил, что "такие встречи еще будут. Не слишком часто, но раз в несколько месяцев месяцев точно".

Напомним, Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы.

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