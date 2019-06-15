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Президент Зеленский на Донбассе: видео и подробности поездки

15 июня, 14:01

В ходе рабочей поездки президент Украины посетит Мариуполь – новости Украины

Фото: пресс-служба АП
Фото: пресс-служба АП.

В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой на Донбассе. Это вторая рабочая поездка Владимира Зеленского в качестве президента в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетит Мариупольский металлургический комбинат, новый центр разминирования ДСНС и морской порт.

По окончанию рабочей поездки вечером в центре Мариуполя состоится фестиваль "Свободный Маруиполь". Он посвящен 5-летию освобождения города от незаконных вооруженных формирований. В рамках фестиваля ожидается выступление Зеленского со сцены. Напомним, что 13 июня 2019 года исполнилась пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд пророссийских боевиков.

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" о визите президента Зеленского в Мариуполь.

Как сообщали новости "Сегодня", первый свой визит в зону боевых действий новый президент Украины совершил 27 мая. Тогда Владимир Зеленский побывал в Луганской области, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье. Так, в Станице президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.


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Тег президент, Мариуполь, визит, Владимир Зеленский, президент Украины, Президент Зеленский

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Сегодня

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