Президент Зеленский похвалил шаурму, а Трампу досталось от Папы Римского: 5 главных заявлений недели

Премьер Гройсман рассказал украинцам об ужасах дефолта

Фото: "Сегодня".

Новый президент Литвы пообещал отстаивать интересы Украины, а британский политический обозреватель рассказал, чем грозит Кремлю президентство Зеленского. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Для тех, кто во власти, рекомендую шаурму

"Шаурма, так шаурма": президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 29 мая на своей странице в Twitter необычное селфи.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – написал Зеленский.

Напомним, Зеленский в День Киева поздравил жителей столицы и рассказал, с чем у него ассоциируется столица. Оказалось, что запах шаурмы у метро "запал в душу" президенту.

"Есть то, что делает Киев Киевом: это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумение". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым – не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – написал Зеленский.

Сразу после публикации Зеленским поздравления с Днем Киева, соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новоизбранный президент характеризует столицу.

Владимир Гройсман: Дефолт – это обнуление доходов украинцев и неконтролируемая инфляция

"Обнуление доходов и непонятный курс"– в таких словах премьер-министр Владимир Гройсман обрисовал экономические и социальные последствия того, если Украина объявит дефолт.

"Что такое дефолт? Это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, непонятный курс национальной валюты... И я хочу точно сказать, что это не мой сценарий, это не сценарий для украинцев. ... Наша задача – не допустить каких-либо кризисов, делать все, чтобы государство развивалось", – заявил Гройсман, обращаясь к парламенту в четверг, 30 мая.

Как известно, в 2019 году Украина проходит пиковые выплаты по государственному и гарантированному государством долгу. Так, общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд – в счет погашения.

Гройсман уже заявлял ранее, что Украина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолт, ведь от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

Президент Гитанас Науседа: Литва не предаст своих партнеров в Украине

27 мая новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа сделал четкое заявление по Украине. В представительстве Литвы в Европейском Союзе в Брюсселе он заявил, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине.

"Любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", – обозначили его позицию в представительстве.

Напомним, что в воскресенье, 26 мая, в Литве на президентских выборах победил бывший глава центрального банка страны Гитанас Науседа. В первом туре, который прошел 12 мая, депутат Сейма Ингрида Шимоните набрала 31,31% голосов, а независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа – 30,94%. Кандидат от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы", премьер-министр Саулюс Сквернялис занял по итогам голосования первого тура выборов третье место и не прошел во второй тур.

Эдвард Лукас: Избрание Зеленского президентом Украины – это ночной кошмар для Путина

Избрание Владимира Зеленского президентом не только разрушает мифы кремлевской пропаганды об Украины, но даже может привести к свержению режима Владимира Путина. Известный британский журналист Эдуард Лукас написал для издания Standpoint, как избрание Зеленского может свергнуть кремлевский режим.

"Владимир может привести к падению Владимира ... Избрание Владимира Зеленского президентом Украины – это ночной кошмар для Владимира Путина и его все более изношенного режима в России", – написал журналист.

Лукас убежден, что прежде всего в Украине прошли настоящие выборы с полностью непредсказуемым результатом. Ведь на победу надеялись и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко, но победителем стал 41-летний Зеленский, который сыграл роль неожиданного президента из простого народа в телесериале.

"На фоне этого меркнет даже карьера Дональда Трампа, который пришел в Белый дом после участия в реалити-шоу", – отметил Лукас.

Автор напомнил, что в России неожиданные смены власти невозможны в ее пристально контролируемой политической системе. По мнению Лукаса, сам знак того, что люди могут делать выбор в настоящих выборах, уже достаточно плохой для Путина. Он разрушает стандартный нарратив российской пропаганды в отношении Украины – мол, это failed state с подделкой на демократию.

"В действительности же Украина дала отпор и остановила Россию. Экономика, общество, политическая система Украины попали под сильное давление – но Украина отказалась согнуться", – отметил публицист.

Папа Римский Франциск: Стена на границе США и Мексики – одна из величайших жестокостей

Папа Римский Франциск готов лично сказать американскому лидеру Дональду Трампу, что строительство стены на границе США и Мексики является "величайшей жестокостью" . Об этом он заявил в интервью мексиканскому телеканалу Televisa, опубликованном 28 мая.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", − отметил понтифик.

По его словам, разделение детей с родителями идет вразрез с законом природы.

"Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию экономику страны или кто знает что", − подчеркнул Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

При этом понтифик подтвердил, что готов сказать то же самое в глаза Трампу.

"То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками возводимых ими стен", − указал Папа.

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