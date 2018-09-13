Президентская кампания под угрозой срыва: Айвазовская назвала три сценария на выборах

Сегодня, 18:09

Депутаты должны взять за изменение состава ЦИК 20 сентября и варианты развития событий есть разные

Ольга Айвазовская. Фото: facebook.com/olga.ajvazovska
Ольга Айвазовская. Фото: facebook.com/olga.ajvazovska

Будущие президентские выборы в Украине могут пройти с серьезными проблемами – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может принять выборы нелегитимным составом. Об этом написала в Facebook координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

Полная перезагрузка ЦИК не выход, о чем недавно говорил спикер ВР Андрей Парубий, и Айвазовская объяснила, почему.

"Если честно, то идея о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК с юридической точки зрения является хорошей зацепкой, чтобы во время выборов все уволенные (члены комиссии – ред.) возобновились через суд, и мы имели экстраординарную ситуацию с комиссией, численность которой является нелегитимной, а результаты голосования будут устанавливать тот, кто первый добежит в зал заседаний", – написала он.

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Ранее сообщалось, что за изменение состава ЦИК депутаты должны взяться на следующей неделе в четверг и координатор "ОПОРы" озвучила варианты развития событий.

"Первый – никто ни за что не голосует, и мы идем на выборы, как есть; второй – 15 членов комиссии увольняют из-за некорректной формулировки и незаконным образом по двум (членам комиссии) и мы имеем 30 членов после решения судов о восстановлении уволенных в разгар президентской кампании, которая успешно срывается; третий – все идет честно по процедуре и в следующий четверг переизбирают 13 (членов)", – предположила Айвазовская.

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Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов в зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам. Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.
выборы, комиссия, ЦИК, айвазовская

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